Калинская сыграет со Стирнс во втором круге «тысячника» в Риме
Стала известна соперница россиянки Анны Калинской во втором круге турнира серии WTA 1000 в Риме.
28-я ракетка мира сыграет с американкой Пейтон Стирнс, которая в первом круге победила итальянку Нурию Бранкаччо — 6:3, 6:2. Матч длился 1 час 14 минут.
Калинская и Стирнс сыграют 8 мая.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 6 911 032 доллара
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Пейтон Стирнс (США) — Нурия Бранкаччо (Италия, WC) — 6:3, 6:2
Сюзан Ламенс (Нидерланды) — Рената Сарасуа (Мексика) — 6:1, 1:6, 6:1
Ребекка Шрамкова (Словакия) — Маккартни Кесслер (США) — 6:3, 6:3
Лючия Бронцетти (Италия) — Анастасия Севастова (Латвия) — 6:3, 6:4
Жаклин Кристьян (Румыния) — Алисия Паркс (США) — 6:2, 6:0
Петра Квитова (Чехия) — Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — 7:5, 6:1