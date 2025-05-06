Теннис
6 мая, 18:58

Калинская сыграет со Стирнс во втором круге «тысячника» в Риме

Руслан Минаев

Стала известна соперница россиянки Анны Калинской во втором круге турнира серии WTA 1000 в Риме.

28-я ракетка мира сыграет с американкой Пейтон Стирнс, которая в первом круге победила итальянку Нурию Бранкаччо — 6:3, 6:2. Матч длился 1 час 14 минут.

Калинская и Стирнс сыграют 8 мая.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 6 911 032 доллара

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Пейтон Стирнс (США) — Нурия Бранкаччо (Италия, WC) — 6:3, 6:2

Сюзан Ламенс (Нидерланды) — Рената Сарасуа (Мексика) — 6:1, 1:6, 6:1

Ребекка Шрамкова (Словакия) — Маккартни Кесслер (США) — 6:3, 6:3

Лючия Бронцетти (Италия) — Анастасия Севастова (Латвия) — 6:3, 6:4

Жаклин Кристьян (Румыния) — Алисия Паркс (США) — 6:2, 6:0

Петра Квитова (Чехия) — Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — 7:5, 6:1

Теннис
Анна Калинская
Петра Квитова
  • Forz

    Психологическое преимущество у Калинской? Ну это серьезное заявление)

    07.05.2025

  • Из Алматы

    Кстати, да, спасибо. Стирнс вообще не подарок... Но психололгически всё-таки у Анны должно быть преимущество.

    07.05.2025

  • Я из Волгограда

    Ну так та же Стирнс в Мадриде проиграла только первой ракетке мира Арине Соболенко. Которая и взяла, собственно, потом титул в Мадриде...

    06.05.2025

  • Из Алматы

    Единственный раз они играли. В Пекине было 3:6, 6:3, 3:1 в пользу Анны (Стирнс снялась; редкий случай, обычно это Анна в матчах снимается). Скорее всего, в этот раз Анне будет проще выиграть; в Мадриде она только Киз проиграла, а в паре вообще взяла титул.

    06.05.2025

