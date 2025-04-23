Калинская сыграет с Парри во втором круге турнира в Мадриде
Стала известна соперница российской теннисистки Анны Калинской во втором круге турнира WTA 1000 в Мадриде.
Калинская сыграет с француженкой Диан Парри, которая на старте турнира победила румынку Ирину-Камелию Бегу — 6:3, 6:4.
Матч второго круга между теннисистками пройдет в четверг, 24 апреля.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Диан Парри (Франция, Q) — Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — 6:3, 6:4
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