Калинская обыграла Стирнс и вышла в третий круг турнира в Цинциннати
Российская теннисистка Анна Калинская во втором круге турнира в Цинциннати обыграла американку Пэйтон Стирнс со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 6:1.
Встреча продолжалась 2 часа 35 минут. На счету 26-летней россиянки 7 эйсов, 9 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 9.
В третьем круге Калинская встретится с победительницей матча Леолия Жанжан (Франция) — Аманда Анисимова (США).
Цинциннати (США)
Турнир WTA Cincinnati Open
Призовой фонд 5 152 599 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Анна Калинская (Россия, 28) — Пейтон Стирнс (США) — 7:6 (7:4), 4:6, 6:1
