Калинская снялась с турнира в Мексике, на который получила уайлд-кард

Российская теннисистка Анна Калинская из-за болезни пропустит турнир в Мериде (Мексика), который стартовал 24 февраля.

Ранее 26-летняя россиянка получила уайлд-кард на эти соревнования. Она должна была начать участие в турнире со второго круга как четвертая сеяная. Ее позицию в турнирной сетке заняла посеянная пятой Донна Векич из Хорватии.

16 февраля Калинская уступила украинке Элине Свитолиной в первом круге «тысячника» в Дубае.

Россиянка занимает 34-е место в мировом рейтинге. Она является победительницей трех турниров WTA в парном разряде.