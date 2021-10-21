Калинская снялась с матча второго круга Кубка Кремля против Саккари
13:20
Российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в четвертьфинал Кубка Кремля.
Россиянка снялась с соревнований во время игры второго круга против Марии Саккари из Греции. Калинская отказалась продолжать встречу при счете 2:6, 0:1.
В четвертьфинале Кубка Кремля Саккари встретится с победителем матча Вероника Кудерметова (Россия) — Симона Халеп (Румыния).
Москва (Россия)
Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 565 530 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Мария Саккари (Греция, 3) — Анна Калинская (Россия, Q) — 6:2, 1:0 отказ 2-го игрока
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