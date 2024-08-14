Калинская сыграет с Бадосой во втором круге турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Анна Калинская обыграла чешку Катерину Синякову в первом круге турнира WTA 1000 в Цинциннати — 1:6, 6:2, 6:3.

Продолжительность игры составила 1 час 47 минут.

У 16-й ракетки мира Калинской ни одного эйса, 5 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10. 36-я ракетка мира Синякова 1 раз подала навылет, допустила 8 двойных и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9.

Во втором круге Калинская сыграет с Паулой Бадосой (Испания), которая на старте турнира обыграла американку Пейтон Стирнс (6:2, 7:5).

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Калинская (Россия, 13) — Катерина Синякова (Чехия) — 1:6, 6:2, 6:2

Паула Бадоса (Испания) — Пейтон Стирнс (США, WC) — 6:2, 7:5