Калинская выбыла в первом круге «тысячника» в Ухане
Россиянка Анна Калинская проиграла Ребекке Шрамковой из Словакии в первом круге турнира серии WTA 1000 в Ухане — 2:6, 6:3, 3:6. Матч длился 2 часа 3 минуты.
Калинская (34-я ракетка мира) за игру сделала 4 эйса, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 3 из 9 брейк-пойнтов. У Шрамковой (68-я ракетка) — 4 эйса, 7 двойных ошибок и 5 из 9 реализованных брейк-пойнтов.
Шрамкова во втором круге сыграет с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.
Ухань (Китай)
Турнир WTA Wuhan Open
Призовой фонд 3 654 963 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Ребекка Шрамкова (Словакия) — Анна Калинская (Россия) — 6:2, 3:6, 6:3
