Сегодня, 11:13

Калинская выбыла в первом круге «тысячника» в Ухане

Руслан Минаев

Россиянка Анна Калинская проиграла Ребекке Шрамковой из Словакии в первом круге турнира серии WTA 1000 в Ухане — 2:6, 6:3, 3:6. Матч длился 2 часа 3 минуты.

Калинская (34-я ракетка мира) за игру сделала 4 эйса, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 3 из 9 брейк-пойнтов. У Шрамковой (68-я ракетка) — 4 эйса, 7 двойных ошибок и 5 из 9 реализованных брейк-пойнтов.

Шрамкова во втором круге сыграет с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.

Ухань (Китай)

Турнир WTA Wuhan Open

Призовой фонд 3 654 963 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Ребекка Шрамкова (Словакия) — Анна Калинская (Россия) — 6:2, 3:6, 6:3

Анна Калинская
