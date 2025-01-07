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Калинская рассказала, почему решила сменить экипировщика

Сергей Ярошенко
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14-я ракетка мира Анна Калинская рассказала, почему решила сменить экипировщика.

С сентября 2024 года теннисистка играет в форме от Nike. До этого россиянка была амбассадором американского бренда Alo.

«Мне действительно нравится этот бренд. Я носила Nike, когда мне было 12,14, 16 лет, и очень хотела подписать с ним контракт. Я была большой фанаткой Nike, как и многие дети. А теперь у меня есть контракт, и я наконец чувствую себя в своей тарелке. Мне нравится этот бренд. Мне нравятся его стиль одежды. Я бы сказала, он немного ярче, чем та одежда, которую я носила раньше», — приводит слова теннисистки Harper's Bazaar.

26-летняя Калинская — победительница трех турниров WTA в парном разряде. С 2024 года она встречается с первым номером рейтинга ATP, итальянцем Янником Синнером.

Источник: Harper's Bazaar
Теннис
Анна Калинская
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