14 августа, 09:57

Калинская рассказала об ожиданиях от матча со Свентек на турнире в Цинциннати

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российская теннисистка Анна Калинская поделилась ожиданиями от матча с полькой Игой Свентек в четвертьфинале турнира в Цинциннати.

14 августа Калинская победила соотечественницу Екатерину Александрову в четвертом круге турнира.

— Ты играла со Свентек один раз и победила в прошлом году. О чем ты думаешь?

— Я в предвкушении. Я надеюсь, что это будет матч отличного уровня. Ига — настоящий боец, так что посмотрим, что будет завтра. Я понятия не имею, во сколько я играю, — сказала Калинская в интервью на корте.

Калинская и Свентек единственный раз встречались на турнире категории WTA 1000 в Дубае в 2024 году. Тогда россиянка обыграла соперницу в двух сетах — 6:4, 6:4.

  • Андрей Александрович

    Давай, родная, покажи себя, вынеси еще раз эту допингистку

    14.08.2025

  • joludev.alexander

    Аня Калинская- одна из самых непредсказуемых наших теннисисток. Недавно выдала серию матчей: первый сет - безнадёга, второй- тяжёлая победа и в третьем сете уверенная победа. Но Свентек после определённого спада набрала обороты. Ане будет очень тяжело. Удачи!

    14.08.2025

  • _Mike N_

    Увы, но польку Ане не обыграть !

    14.08.2025

  • Алехандрохорс

    Аня молодец, проявила волю к победе в матче с Катей Александровой. Надеюсь у неё хватит куража и мастерства в матче с Игой.

    14.08.2025

