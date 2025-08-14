Калинская рассказала об ожиданиях от матча со Свентек на турнире в Цинциннати

Российская теннисистка Анна Калинская поделилась ожиданиями от матча с полькой Игой Свентек в четвертьфинале турнира в Цинциннати.

14 августа Калинская победила соотечественницу Екатерину Александрову в четвертом круге турнира.

— Ты играла со Свентек один раз и победила в прошлом году. О чем ты думаешь?

— Я в предвкушении. Я надеюсь, что это будет матч отличного уровня. Ига — настоящий боец, так что посмотрим, что будет завтра. Я понятия не имею, во сколько я играю, — сказала Калинская в интервью на корте.

Калинская и Свентек единственный раз встречались на турнире категории WTA 1000 в Дубае в 2024 году. Тогда россиянка обыграла соперницу в двух сетах — 6:4, 6:4.