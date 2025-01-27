Калинская рассказала, давят ли на нее отношения с Янником Синнером
Российская теннисистка Анна Калинская ответила на вопрос о том, давят ли на нее отношения с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.
«Вовсе нет. Я не думаю, что есть какое-то давление, это ни что не влияет», — приводит слова Калинской The Straits Times.
В первом круге турнира в Сингарпуре 26-летняя россиянка встретится с 83-й ракеткой мира американкой Каролиной Доулхайд. Матч состоится 27 января.
Ранее Калинская снялась с Australian Open из-за вирусного заболевания.
Источник: The Straits Times
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