Калинская рассказала, давят ли на нее отношения с Янником Синнером

Российская теннисистка Анна Калинская ответила на вопрос о том, давят ли на нее отношения с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

«Вовсе нет. Я не думаю, что есть какое-то давление, это ни что не влияет», — приводит слова Калинской The Straits Times.

В первом круге турнира в Сингарпуре 26-летняя россиянка встретится с 83-й ракеткой мира американкой Каролиной Доулхайд. Матч состоится 27 января.

Ранее Калинская снялась с Australian Open из-за вирусного заболевания.