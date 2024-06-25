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Сегодня, 09:22

Калинская рассказала, что получает много личных сообщений от футболистов

Алина Савинова
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Российская теннисистка Анна Калинская рассказала, какое приложение для общения ей нравится использовать больше всего.

«Мое любимое приложение — WhatsApp или FaceTime, потому что мне нравится разговаривать с друзьями или семьей», — приводит Sportskeeda слова Калинской.

Также россиянка ответила на вопрос о том, кто был самым известным человеком, который отправлял ей личные сообщения в соцсетях.

«Я не знаю, наверное, какой-то футболист. Слишком много футболистов пишут. Но я не ответила», — добавила она.

На прошлой неделе 25-летняя Калинская дошла до финала турнира серии WTA 500 в Берлине. В матче за титул она уступила американке Джессике Пегуле в трех сетах 7:6 (7:0), 4:6, 6:7 (3:7).

Российская теннисистка состоит в романтических отношениях с первой ракеткой мира в мужском одиночном разряде итальянцем Янником Синнером. Пара рассказала об этом в конце мая.

Источник: https://www.sportskeeda.com/tennis/news-i-reply-jannik-sinner-s-girlfriend-anna-kalinskaya-reveals-too-many-footballers-slid-private-dms?key1=newsnowltennis
Теннис
Анна Калинская
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