Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
WTA

15 августа, 00:09

Калинская раскритиковала расписание матчей на турнире в Цинциннати

Алина Савинова

Российская теннисистка Анна Калинская назвала несправедливым расписание матчей на «тысячнике» в Цинциннати.

В четверг, 14 августа, 26-летняя спортсменка обыграла соотечественницу Екатерину Александрову (3:6, 7:6 (7:5), 6:1) в четвертом круге турнира.

«Как WTA и турнир могут ожидать, что спортсмены покажут свой лучший уровень, когда расписание настолько несправедливое? После моего матча с Екатериной Александровой я вернулась домой с арены в 2.40 ночи и легла спать только в четыре утра. Немного поспав, приехала на арену на тренировку. А потом мне ставят матч на 11 утра следующего дня», — написала Калинская в социальных сетях.

Анна Калинская.«Можете сказать охране?» Калинской помешали играть пьяные фанаты

Спортсменка пожаловалась, что игроки не успевают восстанавливаться между матчами, и также отметила, что сон является одним из самых важных аспектов восстановления.

В четвертьфинале «тысячника» Калинская сыграет против польки Иги Свентек.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Анна Калинская
Читайте также
Глава МОК Ковентри заявила, что правительства не должны смешивать спорт и политику
Axios раскрыл причину отмены встречи Зеленского и Уиткоффа в Турции
В ООН приняли резолюцию об «олимпийском перемирии» на период Игр в Италии
Рафинья превращается в Винисиуса и все еще зол из-за «Золотого мяча». Но его можно понять
Талалаев и Мотта отказались от работы. Что происходит в «Спартаке» после паузы на матчи сборных
Путин принял участие в конференции по развитию ИИ. Главное
Популярное видео
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • _Mike N_

    Аня - ночью надо спать, а не сношаться с иностранцами !

    15.08.2025

    • Самсонова не смогла выйти в полуфинал парного турнира в Цинциннати

    Грачева вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости