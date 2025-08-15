Калинская раскритиковала расписание матчей на турнире в Цинциннати

Российская теннисистка Анна Калинская назвала несправедливым расписание матчей на «тысячнике» в Цинциннати.

В четверг, 14 августа, 26-летняя спортсменка обыграла соотечественницу Екатерину Александрову (3:6, 7:6 (7:5), 6:1) в четвертом круге турнира.

«Как WTA и турнир могут ожидать, что спортсмены покажут свой лучший уровень, когда расписание настолько несправедливое? После моего матча с Екатериной Александровой я вернулась домой с арены в 2.40 ночи и легла спать только в четыре утра. Немного поспав, приехала на арену на тренировку. А потом мне ставят матч на 11 утра следующего дня», — написала Калинская в социальных сетях.

Спортсменка пожаловалась, что игроки не успевают восстанавливаться между матчами, и также отметила, что сон является одним из самых важных аспектов восстановления.

В четвертьфинале «тысячника» Калинская сыграет против польки Иги Свентек.