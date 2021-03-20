Калинская проиграла в 1/4 финала турнира в Монтеррее

Россиянка Анна Калинская не смогла выйти в полуфинал турнира WTA в Монтеррее. В двух сетах она проиграла швейцарке Виктории Голубич.

В другом матче канадка Лейла Фернандес обыграла Викторию Кузьмову из Словакии.

Монтеррей (Мексика)

Турнир WTA Abierto GNP Seguros

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Лейла Фернандес (Канада) — Виктория Кузьмова (Словакия) — 7:5, 6:3

Виктория Голубич (Швейцария, Q) — Анна Калинская (Россия, Q) — 6:2, 6:4