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Калинская — о том, что вышла в финал на одной неделе с Синнером: «Я просто стараюсь быть так же хороша, как он»

Алина Савинова
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Российская теннисистка Анна Калинская прокомментировала то, что вышла в финал на одной неделе со своим молодым человеком итальянцем Янником Синнером.

В субботу, 22 июня, Калинская обыграла белоруску Викторию Азаренко в полуфинале турнира в Берлине (6:1, 6:7 (3:7), 6:1). Синнер вышел в финал соревнования в Галле после победы над китайцем Чжан Чжичжэнем (6:4, 7:6 (7:3).

«Я просто стараюсь хоть немного быть так же хороша, как он (смеется). Сегодня было трудно, потому что обычно я смотрю его матчи, но ладно, поглядим, сможем ли мы посмотреть завтра финалы друг друга. Поздравляю его, я ему сейчас напишу. И да, я очень счастлива (улыбается)», — приводит The Tennis Letter слова Калинской.

Для 25-летней Калинской это второй финал в сезоне и карьере. В феврале 2024 года россиянка потерпела поражение от итальянки Жасмин Паолини в решающем матче турнира в Дубае.

В финале турнира в Берлине Калинская сыграет с победительницей матча Коко Гауфф (США) — Джессика Пегула (США).

Теннис
Анна Калинская
Янник Синнер
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