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Сегодня, 10:00

Калинская поднялась на 17-е место в рейтинге WTA

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Анна Калинская.
Фото Reuters

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию рейтинга.

Лучшей из россиянок осталась Дарья Касаткина, занимающая 12-е место. Анна Калинская, которая дошла до четвертого круга Уимблдона, поднялась с 18-й на 17-ю строчку.

Лидировать в рейтинге продолжает польская теннисистка Ига Свентек, вылетевшая от Юлии Путинцевой в третьем круге Уимблдона. Второе место сохранила Коко Гауфф (США), третье — Арина Соболенко (Белоруссия).

Чешка Барбора Крейчикова, ставшая победительницей Уимблдона, поднялась на 22 позиции — с 32-й на 10-ю.

Рейтинг WTA:

  1. Ига Свентек (Польша)
  2. Коко Гауфф (США)
  3. Арина Соболенко (Белоруссия)
  4. Елена Рыбакина (Казахстан)
  5. Ясмин Паолини (Италия)
  6. Джессика Пегула (США)
  7. Чжэн Циньвэнь (Китай)
  8. Мария Саккари (Греция)
  9. Дэниэлл Коллинз (США)
  10. Барбора Крейчикова (Чехия)

...

  • 12. Дарья Касаткина (Россия)
  • 13. Людмила Самсонова (Россия)
  • 17. Анна Калинская (Россия)
  • 27. Екатерина Александрова (Россия)
  • 28. Диана Шнайдер (Россия)
  • 31. Мирра Андреева (Россия)
  • 32. Анастасия Павлюченкова (Россия)
  • 39. Вероника Кудерметова (Россия)
  • 41. Анастасия Потапова (Россия)
  • 74. Анна Блинкова (Россия)
  • 75. Элина Аванесян (Россия)
  • 92. Эрика Андреева (Россия)
Теннис
Анна Калинская
Барбора Крейчикова
Дарья Касаткина
Ига Свентек
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