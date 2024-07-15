Калинская поднялась на 17-е место в рейтинге WTA
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию рейтинга.
Лучшей из россиянок осталась Дарья Касаткина, занимающая 12-е место. Анна Калинская, которая дошла до четвертого круга Уимблдона, поднялась с 18-й на 17-ю строчку.
Лидировать в рейтинге продолжает польская теннисистка Ига Свентек, вылетевшая от Юлии Путинцевой в третьем круге Уимблдона. Второе место сохранила Коко Гауфф (США), третье — Арина Соболенко (Белоруссия).
Чешка Барбора Крейчикова, ставшая победительницей Уимблдона, поднялась на 22 позиции — с 32-й на 10-ю.
Рейтинг WTA:
- Ига Свентек (Польша)
- Коко Гауфф (США)
- Арина Соболенко (Белоруссия)
- Елена Рыбакина (Казахстан)
- Ясмин Паолини (Италия)
- Джессика Пегула (США)
- Чжэн Циньвэнь (Китай)
- Мария Саккари (Греция)
- Дэниэлл Коллинз (США)
- Барбора Крейчикова (Чехия)
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- 12. Дарья Касаткина (Россия)
- 13. Людмила Самсонова (Россия)
- 17. Анна Калинская (Россия)
- 27. Екатерина Александрова (Россия)
- 28. Диана Шнайдер (Россия)
- 31. Мирра Андреева (Россия)
- 32. Анастасия Павлюченкова (Россия)
- 39. Вероника Кудерметова (Россия)
- 41. Анастасия Потапова (Россия)
- 74. Анна Блинкова (Россия)
- 75. Элина Аванесян (Россия)
- 92. Эрика Андреева (Россия)
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