Калинская поднялась на 17-е место в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию рейтинга.

Лучшей из россиянок осталась Дарья Касаткина, занимающая 12-е место. Анна Калинская, которая дошла до четвертого круга Уимблдона, поднялась с 18-й на 17-ю строчку.

Лидировать в рейтинге продолжает польская теннисистка Ига Свентек, вылетевшая от Юлии Путинцевой в третьем круге Уимблдона. Второе место сохранила Коко Гауфф (США), третье — Арина Соболенко (Белоруссия).

Чешка Барбора Крейчикова, ставшая победительницей Уимблдона, поднялась на 22 позиции — с 32-й на 10-ю.

Рейтинг WTA:

Ига Свентек (Польша) Коко Гауфф (США) Арина Соболенко (Белоруссия) Елена Рыбакина (Казахстан) Ясмин Паолини (Италия) Джессика Пегула (США) Чжэн Циньвэнь (Китай) Мария Саккари (Греция) Дэниэлл Коллинз (США) Барбора Крейчикова (Чехия)

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