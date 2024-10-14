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Сегодня, 05:28

Калинская поднялась на 12-е место в рейтинге WTA

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Анна Калинская.
Фото Global Look Press

Официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA) опубликовал обновленную версию рейтинга в одиночном разряде.

Лидером рейтинга продолжает оставаться Ига Свентек из Польши, второе место занимает Арина Соболенко из Белоруссии. Американка Кори Гауфф поднялась на третью строчку, ее соотечественница Джессика Пегула опустилась на четвертую позицию.

Лучшей из россиянок остается Дарья Касаткина, которая идет на 11-м месте. Анна Калинская поднялась на одну позицию и теперь занимает 12-ю строчку.

Рейтинг WTA, 14 октября:

1 (1). Ига Свентек (Польша) — 9785 очков

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9716

3 (4). Кори Гауфф (США) — 5973

4 (3). Джессика Пегула (США) — 5785

5 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5373

6 (5). Ясмин Паолини (Италия) — 5323

7 (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4430

8 (8). Эмма Наварро (США) — 3698

9 (9). Даниэль Коллинз (США) — 3176

10 (12). Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — 3146...

11 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 3108...

12 (13). Анна Калинская (Россия) — 2880...

16 (16). Диана Шнайдер (Россия) — 2641...

19 (19). Мирра Андреева (Россия) — 2253...

23 (23). Людмила Самсонова (Россия) — 2035...

28 (33). Екатерина Александрова (Россия) — 1798...

30 (26). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1776...

37 (38). Анастасия Потапова (Россия) — 1482...

64 (66). Камилла Рахимова (Россия) — 980...

66 (70). Эрика Андреева (Россия) — 952...

67 (63). Вероника Кудерметова (Россия) — 938...

99 (84). Анна Блинкова (Россия) —716.

Теннис
Анна Калинская
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