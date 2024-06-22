Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 15:27

Калинская поделилась эмоциями от выхода в полуфинал турнира в Берлине

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российская теннисистка Анна Калинская прокомментировала выход в полуфинал турнира в Берлине. Она вышла в 1/2 финала после снятия с матча белоруски Арины Соболенко из-за проблем с правым плечом.

«Я играла очень хорошо, у меня было неплохое начало. Я рада выйти в полуфинал. С нетерпением жду этого и рада провести три матча [здесь], четвертый — на траве. Это придает мне уверенности в долгосрочной перспективе», — цитирует Калинскую сайт WTA.

В полуфинале турнира россиянка сыграет с Викторией Азаренко. Белоруска дошла до этой стадии после снятия представительницы Казахстана Елены Рыбакиной.

Анна Калинская
Арина Соболенко
1
0
Читайте также
Александр Волков заявил, что Павлович допускает ошибки даже в победных боях
Влад Бумага: хоккей, любовь к «Динамо», бриллиантовая кнопка YouTube
Группировка войск «Восток» сорвала попытки ВСУ усилить передовые позиции в ДНР
Рекорд Овечкина побит, а «Флорида» Бобровского – в шаге от грандиозного слива в истории. Что произошло в шестом матче финала Кубка Стэнли
Репетицию открытия Олимпиады в Париже отложили из-за быстрого течения реки Сены
В Киеве заявили о намерении провести второй «саммит мира» до конца года
Популярное видео
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Калинская вышла в полуфинал турнира в Берлине после снятия Соболенко

Потапова не смогла выйти в финал турнира в Бирмингеме

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости