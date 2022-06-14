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Сегодня, 16:27

Калинская победила Корне и вышла во второй круг турнира в Берлине

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Российская теннисистка Анна Калинская одержала победу над француженкой Ализе Корне (6:4, 6:4) в матче первого круга турнира в Берлине (Германия). Продолжительность игры составила 1 час и 43 минуты.

Соперницей 23-летней Калинской в следующем матче станет швейцарка Белинда Бенчич, которая ранее обыграла немку Юлию Нимайер (6:4, 5:7, 6:3).

Берлин (Германия)

Турнир WTA bett1open

Призовой фонд 757 900 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Калинская (Россия, WC) — Ализе Корне (Франция) — 6:4, 6:4

Белинда Бенчич (Швейцария, 8) — Юлия Нимайер (Германия, WC) — 6:4, 5:7, 6:3

Теннис
Анна Калинская
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