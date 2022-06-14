Калинская победила Корне и вышла во второй круг турнира в Берлине
Российская теннисистка Анна Калинская одержала победу над француженкой Ализе Корне (6:4, 6:4) в матче первого круга турнира в Берлине (Германия). Продолжительность игры составила 1 час и 43 минуты.
Соперницей 23-летней Калинской в следующем матче станет швейцарка Белинда Бенчич, которая ранее обыграла немку Юлию Нимайер (6:4, 5:7, 6:3).
Берлин (Германия)
Турнир WTA bett1open
Призовой фонд 757 900 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Анна Калинская (Россия, WC) — Ализе Корне (Франция) — 6:4, 6:4
Белинда Бенчич (Швейцария, 8) — Юлия Нимайер (Германия, WC) — 6:4, 5:7, 6:3
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