Калинская переболела коронавирусом

Российская теннисистка Анна Калинская опубликовала новый пост в Instagram. Спортсменка рассказала, что переболела коронавирусом.

— Три недели назад я сдала положительный результат на COVID-19, — написала Калинская. — Мои симптомы были терпимы (головная боль, отсутствие запаха, слабость). Я была помещена на 14-дневный карантин. Неделю назад у меня было еще 2 теста, и они были отрицательными. С тех пор чувствую себя хорошо и вернулась к тренировкам.

Просто напоминание людям: если кто-то болен из вашего окружения, пожалуйста, сделайте тест, даже если у вас нет никаких симптомов. Наденьте маску, вымойте руки. Думайте о других. Оставайтесь здоровым и в безопасности.