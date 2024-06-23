Селиваненко — о поражении Калинской: «Анне не удалось реализовать свое преимущество»

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение Анны Калинской американке Джессике Пегуле в финале турнира серии WTA 500 в Берлине — 7:6 (7:0), 4:6, 6:7 (3:7).

«Анне, к сожалению, не удалось реализовать имевшееся у нее преимущество в финале. При этом, нельзя не отметить Джессику Пегулу, которая боролась до конца и выбралась из, казалось, безвыходной ситуации. Это теннис, так бывает», — сказал Селиваненко «СЭ».

25-летняя россиянка не реализовала в решающем сете 5 матчболов. Калинская во второй раз в карьере вышла в финал турнира WTA. В феврале 2024 года она проиграла в решающем матче турнира в Дубае итальянке Ясмин Паолини.

Софья Грецкая