Калинская обыграла Ястремскую и вышла во второй круг турнира в Риме
Российская теннисистка Анна Калинская вышла во второй круг турнира WTA в Риме (Италия).
В первом круге 24-летняя спортсменка обыграла украинку Даяну Ястремскую — 6:4, 6:2.
Встреча продолжалась 1 час 17 минут. Калинская сделала 1 эйс, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 8. На счету Ястремской 1 эйс, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.
Во втором круге турнира соперницей Калинской станет Элисе Мертенс из Бельгии.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 3 572 618 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Анна Калинская (Россия) — Даяна Ястремская (Украина, Q) — 6:4, 6:2
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