Калинская обыграла Калинину и вышла во второй круг турнира в Чарльстоне

Российская теннисистка Анна Калинская в первом круге турнира в Чарльстоне обыграла украинку Ангелину Калинину со счетом 7:6 (8:6), 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа. На счету 24-летней россиянки эйс, две двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнта из 9.

Во втором круге Калинская встретится с Ализе Корне из Франции.

Чарльстон (США)

Турнир WTA Credit One Charleston Open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Калинская (Россия) — Ангелина Калинина (Украина, 11) — 7:6 (8:6), 6:4