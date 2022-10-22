Калинская не смогла выйти в 1/2 финала турнира в Гвадалахаре
Российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в 1/2 финала турнира в Гвадалахаре. Она отказалась от продолжения борьбы в конце первого сета матча против чешки Марии Боузковой.
В полуфинале чешская теннисистка встретится с Марией Саккари из Греции.
Гвадалахара (Мексика)
Турнир WTA Guadalajara Open Akron
Призовой фонд 2 527 250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Мария Боузкова (Чехия) — Анна Калинская (Россия) — 5:2 отказ 2-го игрока
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