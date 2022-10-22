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Сегодня, 06:40

Калинская не смогла выйти в 1/2 финала турнира в Гвадалахаре

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в 1/2 финала турнира в Гвадалахаре. Она отказалась от продолжения борьбы в конце первого сета матча против чешки Марии Боузковой.

В полуфинале чешская теннисистка встретится с Марией Саккари из Греции.

Гвадалахара (Мексика)

Турнир WTA Guadalajara Open Akron

Призовой фонд 2 527 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Мария Боузкова (Чехия) — Анна Калинская (Россия) — 5:2 отказ 2-го игрока

Теннис
Анна Калинская
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