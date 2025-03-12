Калинская не сумела выйти в полуфинал парного турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Анна Калинская и американка Кэтрин Макнелли уступили словачке Терезе Михаликовой и британке Оливии Николс в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде — 4:6, 6:7 (1:7).

Игра продолжалась 1 час 45 минут.

В полуфинале Михаликова и Николс встретятся с победительницами пары Си Сувэй/Чжан Шуай (Тайвань/Китай, 5) — Елена Остапенко/Эллен Перес (Латвия/Австралия, 4).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Тереза Михаликова/Оливия Николлс (Словакия/Великобритания) — Анна Калинская/Кэтрин Макнелли (Россия/США, WC) — 6:4, 7:6 (7:1)