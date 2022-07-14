Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 15:25

Калинская не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Швейцарии

Читать «СЭ» в

Российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA в Швейцарии.

Во втором круге она проиграла Ольге Данилович из Сербии со счетом 3:6, 6:3, 5:7. Игра продолжалась 2 часа 5 минут.

В следующем туре соперницей Данилович станет Симона Вальтерт из Швейцарии.

Лозанна (Швейцария)

Турнир WTA Ladies Open Lausanne

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Ольга Данилович (Сербия, Q) — Анна Калинская (Россия) — 6:3, 3:6, 7:5

Анна Калинская
0
Читайте также
Восходящая звезда российского спорта умерла в 20 лет: врачи не замечали врожденного заболевания
Агаларова рвут на части «Ахмат» и «Маритиму», за Роналду предложили 300 млн евро, спартаковец Крал – в «Шальке». Главные трансферы и слухи РПЛ на 14 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Андреева выбыла во втором круге турнира в Лозанне
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости