Калинская не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Швейцарии

Российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA в Швейцарии.

Во втором круге она проиграла Ольге Данилович из Сербии со счетом 3:6, 6:3, 5:7. Игра продолжалась 2 часа 5 минут.

В следующем туре соперницей Данилович станет Симона Вальтерт из Швейцарии.

Лозанна (Швейцария)

Турнир WTA Ladies Open Lausanne

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Ольга Данилович (Сербия, Q) — Анна Калинская (Россия) — 6:3, 3:6, 7:5