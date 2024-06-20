Калинская на отказе Вондроушовой вышла в третий круг турнира в Берлине
Российская теннисистка Анна Калинская вышла в третий круг турнира в Берлине.
Во втором круге россиянка встретилась с чешкой Маркетой Вондроушовой, которая отказалась от продолжения борьбы при счете 5:5 в первом сете.
В следующем круге Калинская сыграет с победительницей пары Дарья Касаткина (Россия) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2).
Берлин (Германия)
Турнир WTA ecotrans Ladies Open
Призовой фонд 922 573 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Анна Калинская (Россия) — Маркета Вондроушова (Чехия, 5) — 5:5 отказ 2-го игрока
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