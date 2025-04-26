Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 16:09

Калинская проиграла Киз в третьем круге турнира в Мадриде

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Анна Калинская.
Фото AFP

Россиянка Анна Калинская уступила американке Мэдисон Киз в третьем круге турнира WTA 1000 в Мадриде — 5:7, 6:7 (3:7). Матч длился 1 час 49 минут.

Калинская за игру допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 из 12 брейк-пойнтов. У Киз — 4 эйса, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 4.

Киз сыграет с победительницей матча Донна Векич (Хорватия) — Эмма Наварро (США).

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Мэдисон Киз (США, 5) — Анна Калинская (Россия, 30) — 7:5, 7:6 (7:3)

Анна Калинская
Мэдисон Кис
Читайте также
Остатки подразделений ВСУ выдавлены из Курской области за пределы госграницы РФ
Никишин еще не подписал контракт с «Каролиной»
Форвард «Миннесоты» Капризов оформил второй дубль в плей-офф НХЛ-2025
На Украине сообщили о несостоявшейся второй встрече Трампа и Зеленского в Ватикане
Журналист Боуз раскритиковал Зеленского за внешний вид на похоронах
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
Популярное видео
Уйдет ли основной вратарь «Сибири»?
Будет ли сокращение бюджета у «Авангарда» / Интервью с Дыняком
«Сент-Луис» — «Виннипег»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Миннесота» — «Вегас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Салават Юлаев» и «Локомотив» — в полуфинале
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Ак Барс» вылетел, «Динамо» — в полуфинале
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Самсонова с «баранкой» проиграла украинке Стародубцевой на турнире в Мадриде

Андреева — о матче с Фрех: «Я очень и очень нервничала»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости