3 мая, 01:33

Калинская вышла в финал парного турнира в Мадриде

Сергей Разин
корреспондент

Российская теннисистка Анна Калинская и румынка Сорана Кирстя в полуфинале парного турнира в Мадриде обыграли Си Сувэй из Тайваня и Елену Остапенко из Латвии.

Встреча продолжалась 1 час 34 минуты. На счету победительниц 3 эйса, 2 двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 9.

В финале Калинская и Кирстя встретятся с россиянкой Вероникой Кудерметовой и бельгийкой Элисе Мертенс.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Полуфинал

Сорана Кирстя/Анна Калинская (Румыния/Россия) — Си Сувэй/Елена Остапенко (Тайвань/Латвия, 3) — 7:6 (7:2), 6:4

Анна Калинская
  • Из Алматы

    Вау! Уже образовалась четвертая пара с россиянками, способная завоёвывать самые престижные титулы (Шнайдер-Андреева, Данилина-Хромачёва, и вот сразу две: Кудерметова-Мертенс и Калинская-Кырстя).

    03.05.2025

  • SachkovA1982

    Ну не читайте.

    03.05.2025

  • Fedor Kucherenko

    Половой страдалец. Видно даже руки уже не рабочие

    03.05.2025

  • _Mike N_

    и любителям "звезд" - Мирры и Дианы ! :laughing::laughing::laughing:

    03.05.2025

  • vit 72

    Для кого, для вас))))?

    03.05.2025

  • vit 72

    Достали вы с парным разрядом. Но кому это интересно, разве что извращенцам.

    03.05.2025

  • pupkin-221

    Хоть какая-то польза от Ани, раз в одиночной полный отстой ! И Янник ее бросил !

    03.05.2025

  • Atoms

    Молодцы, 3-х сеяных убрали! Финал будет интересный для нас.

    03.05.2025

