Калинская вышла в финал парного турнира в Мадриде

Российская теннисистка Анна Калинская и румынка Сорана Кирстя в полуфинале парного турнира в Мадриде обыграли Си Сувэй из Тайваня и Елену Остапенко из Латвии.

Встреча продолжалась 1 час 34 минуты. На счету победительниц 3 эйса, 2 двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 9.

В финале Калинская и Кирстя встретятся с россиянкой Вероникой Кудерметовой и бельгийкой Элисе Мертенс.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Полуфинал

Сорана Кирстя/Анна Калинская (Румыния/Россия) — Си Сувэй/Елена Остапенко (Тайвань/Латвия, 3) — 7:6 (7:2), 6:4