Калинская вышла в полуфинал парного турнира в Мадриде
Россиянка Анна Калинская и румынка Сорана Кирстя вышли в полуфинал парного турнира в Мадриде.
В четвертьфинале они обыграли дуэт Линда Носкова/Клара Таусон (Чехия/Дания) — 6:0, 6:3. Матч длился 1 час.
За выход в финал Калинская и Кирстя сыграют с дуэтом Си Сувэй/Елена Остапенко (Тайвань/Латвия, 3).
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Четвертьфинал
Сорана Кирстя/Анна Калинская (Румыния/Россия) — Линда Носкова/Клара Таусон (Чехия/Дания) — 6:0, 6:3
