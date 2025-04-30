Калинская вышла в полуфинал парного турнира в Мадриде

Россиянка Анна Калинская и румынка Сорана Кирстя вышли в полуфинал парного турнира в Мадриде.

В четвертьфинале они обыграли дуэт Линда Носкова/Клара Таусон (Чехия/Дания) — 6:0, 6:3. Матч длился 1 час.

За выход в финал Калинская и Кирстя сыграют с дуэтом Си Сувэй/Елена Остапенко (Тайвань/Латвия, 3).

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Четвертьфинал

Сорана Кирстя/Анна Калинская (Румыния/Россия) — Линда Носкова/Клара Таусон (Чехия/Дания) — 6:0, 6:3