Калинская и Сизикова вышли во второй круг парного турнира WTA в Будапеште
13:37
Российские теннисистки Анна Калинская и Яна Сизикова прошли во второй круг парного турнира WTA в Будапеште.
В первом круге они обыграли Мию Като из Японии и Варвару Лепченко из США со счетом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 23 минуты.
В следующем раунде соперницами Калинской и Сизиковой станут победительницы матча Екатерина Горгодзе/Тереза Михаликова (Грузия/Словакия) — Ирина Мария Бара/Сара Эррани (Румыния/Италия)
Будапешт (Венгрия)
Турнир WTA Hungarian Grand Prix
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Первый круг
Анна Калинская/Яна Сизикова (Россия, 1) — Мию Като/Варвара Лепченко (Япония/США) — 6:3, 6:4
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