Калинская и Сизикова вышли во второй круг парного турнира WTA в Будапеште

Российские теннисистки Анна Калинская и Яна Сизикова прошли во второй круг парного турнира WTA в Будапеште.

В первом круге они обыграли Мию Като из Японии и Варвару Лепченко из США со счетом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 23 минуты.

В следующем раунде соперницами Калинской и Сизиковой станут победительницы матча Екатерина Горгодзе/Тереза Михаликова (Грузия/Словакия) — Ирина Мария Бара/Сара Эррани (Румыния/Италия)

Будапешт (Венгрия)

Турнир WTA Hungarian Grand Prix

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Анна Калинская/Яна Сизикова (Россия, 1) — Мию Като/Варвара Лепченко (Япония/США) — 6:3, 6:4