Калинская и Потапова покинули Кубок Кремля, снявшись с матча 1/4 финала после первого сета
Калинская и Потапова проиграли в четвертьфинале Кубка Кремля
17:07
Россиянки Анна Калинская и Анастасия Потапова проиграли в четвертьфинале Кубка Кремля, который проходит в Москве, паре Надежда Киченок/Ралука Олару (Украина/Румыния, 4).
Калинская и Потапова снялись с матча после первого сета, который закончился со счетом 2:5.
Киченок и Олару в полуфинале сыграют с победительницами в матче Оксана Калашникова/Мию Като (Грузия/Япония) — Мария Боузкова/Люси Градецка (Чехия, 3).
Москва (Россия)
Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 565 530 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
Надежда Киченок / Ралука Олару (Украина / Румыния, 4) — Анна Калинская / Анастасия Потапова (Россия) — 5:2 отказ 2-й пары.
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