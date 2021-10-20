Калинская и Потапова покинули Кубок Кремля, снявшись с матча 1/4 финала после первого сета

Россиянки Анна Калинская и Анастасия Потапова проиграли в четвертьфинале Кубка Кремля, который проходит в Москве, паре Надежда Киченок/Ралука Олару (Украина/Румыния, 4).

Калинская и Потапова снялись с матча после первого сета, который закончился со счетом 2:5.

Киченок и Олару в полуфинале сыграют с победительницами в матче Оксана Калашникова/Мию Като (Грузия/Япония) — Мария Боузкова/Люси Градецка (Чехия, 3).

Москва (Россия)

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 565 530 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Надежда Киченок / Ралука Олару (Украина / Румыния, 4) — Анна Калинская / Анастасия Потапова (Россия) — 5:2 отказ 2-й пары.