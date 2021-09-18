Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    WTA

Калинская и Михаликова вышли в финал парного турнира в Портороже

22:06
Теги:

Российская теннисистка Анна Калинская и словачка Тереза Михаликова пробились в финал турнира WTA в Портороже (Словения) в парном разряде.

В полуфинале они победили словенскую пару Андрея Клепач/Тамара Зиданшек — 6:4, 7:6 (9:7). В финале им будут противостоять Александра Крунич/Лесли Паттинама Керкхове (Сербия/Нидерланды), сеяные под вторым номером.

Порторож (Словения)

Турнир WTA Zavarovalnica Sava Portoroz

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Анна Калинская/Тереза Михаликова (Россия/Словакия) — Андрея Клепач/Тамара Зиданшек (Словения, 1) — 6:4, 7:6 (9:7)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Читайте также

Емельяненко — Тарасов: смотреть прямую трансляцию боя
Александр Емельяненко — Артем Тарасов: где смотреть прямую трансляцию боя
Агаларов — лучший бомбардир, Пиняев и Соколов — первые ассисты. Молодежь атакует РПЛ!
Вратарь «Амура» сломал клюшку об борт после замены, едва не травмировав своих партнеров
Украинские спортсмены получают инструкции, как вести себя с россиянами
vs
0
Офсайд