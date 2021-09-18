Калинская и Михаликова вышли в финал парного турнира в Портороже
22:06
Российская теннисистка Анна Калинская и словачка Тереза Михаликова пробились в финал турнира WTA в Портороже (Словения) в парном разряде.
В полуфинале они победили словенскую пару Андрея Клепач/Тамара Зиданшек — 6:4, 7:6 (9:7). В финале им будут противостоять Александра Крунич/Лесли Паттинама Керкхове (Сербия/Нидерланды), сеяные под вторым номером.
Порторож (Словения)
Турнир WTA Zavarovalnica Sava Portoroz
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Полуфинал
Анна Калинская/Тереза Михаликова (Россия/Словакия) — Андрея Клепач/Тамара Зиданшек (Словения, 1) — 6:4, 7:6 (9:7)
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