Калинская и Михаликова выиграли парный турнир в Портороже
17:44
Российская теннисистка Анна Калинская и словачка Тереза Михаликова стали победителями турнира WTA в Портороже (Словения) в парном разряде.
В финале они победили пару Александра Крунич/Лесли Паттинама Керкхове (Сербия/Нидерланды) — 4:6, 6:2, 12:10. Матч продолжался один час и 49 минут.
Порторож (Словения)
Турнир WTA Zavarovalnica Sava Portoroz
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Финал
Анна Калинская/Тереза Михаликова (Россия/Словакия) — Александра Крунич/Лесли Паттинама Керкхове (Сербия/Нидерланды, 2) — 4:6, 6:2, 12:10
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