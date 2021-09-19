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Калинская и Михаликова выиграли парный турнир в Портороже

17:44
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Российская теннисистка Анна Калинская и словачка Тереза Михаликова стали победителями турнира WTA в Портороже (Словения) в парном разряде.

В финале они победили пару Александра Крунич/Лесли Паттинама Керкхове (Сербия/Нидерланды) — 4:6, 6:2, 12:10. Матч продолжался один час и 49 минут.

Порторож (Словения)

Турнир WTA Zavarovalnica Sava Portoroz

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Анна Калинская/Тереза Михаликова (Россия/Словакия) — Александра Крунич/Лесли Паттинама Керкхове (Сербия/Нидерланды, 2) — 4:6, 6:2, 12:10

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Евгений Петров все материалы автора

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