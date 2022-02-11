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11 февраля, 23:54

Калинская и Макнелли обыграли Потапову и Звонареву в полуфинале турнира в Санкт-Петербурге

Евгений Петров
Корреспондент

Российская теннисистка Анна Калинская и американка Кэтрин Макнелли пробились в финал турнира WTA в Санкт-Петербурге.

В полуфинале они обыграли россиянок Анастасию Потапову и Веру Звонареву — 6:2, 5:7, 14:12.

Во втором полуфинале российские теннисистки Натела Дзаламидзе и Александра Панова сыграют с парой Алисия Росольска/Эрин Рутлайфф (Польша/Новая Зеландия).

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 703 580 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Анна Калинская/Кэтрин Макнелли (Россия/США) — Анастасия Потапова/Вера Звонарева (Россия) — 6:2, 5:7, 14:12

Теннис
Анастасия Потапова
Анна Калинская
Вера Звонарева
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