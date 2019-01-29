Калинская и Кузьмова вышли во второй круг турнира в Санкт-Петербурге

Россиянка Анна Калинская и словачка Виктория Кузьмова вышли во второй круг турнира WTA в парном разряде в Санкт-Петербурге. В матче первого раунда они переиграли представительницу Швейцарии Тимею Бачински и россиянку Веру Звонареву - 6:1, 6:3.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 757 900 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Анна Калинская/Виктория Кузьмова (Россия/Словакия) - Тимеа Бачински/Вера Звонарева (Швейцария/Россия, 4) - 6:1, 6:3

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