Калинская и Кузьмова вышли во второй круг турнира в Санкт-Петербурге

Россиянка Анна Калинская и словачка Виктория Кузьмова вышли во второй круг турнира WTA в парном разряде в Санкт-Петербурге. В матче первого раунда они переиграли представительницу Швейцарии Тимею Бачински и россиянку Веру Звонареву - 6:1, 6:3.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 757 900 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Анна Калинская/Виктория Кузьмова (Россия/Словакия) - Тимеа Бачински/Вера Звонарева (Швейцария/Россия, 4) - 6:1, 6:3
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