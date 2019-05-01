Российская теннисистка Анна Калинская в паре с Викторией Кузьмовой из Словакии вышли в полуфинал турнира в Праге.

В четвертьфинальном матче они обыграли пару Мию Като/Сторм Сандерс (Япония/Австралия) – 6:4, 1:6, 10:5. Встреча продолжалась 1 час 20 минут.

За выход в финал дуэт сыграет с победительницами матча Далила Якупович (Словения)/Паула Каня (Польша) - Сюко Аояма (Япония)/Эбигэйл Спирз (США).

Прага (Чехия)

Турнир WTA J&T Banka Prague Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Четвертьфинал

Анна Калинская/Виктория Кузьмова (Россия/Словакия) – Мию Като/Сторм Сандерс (Япония/Австралия)