22:20 1 февраля | Теннис — WTA

Калинская и Кузьмова вышли в финал турнира в Санкт-Петербурге

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Россиянка Анна Калинская и словачка Виктория Кузьмова вышли в финал турнира WTA в Санкт-Петербурге в парном разряде. В полуфинале они победили представительниц Бельгии Кирстен Флипкенс и Элисон Ван Уйтванк - 6:4, 2:6, 10:7.

В финале спортсменки встретятся с победительницами матча Маргарита Гаспарян/Екатерина МакароваЛара Арруабаррена/Александра Панова.

Санкт-Петербург (Россия) 

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy 

Призовой фонд 757 900 долларов 

Закрытые корты, хард 

Парный разряд 

Полуфинал 

Анна Калинская/Виктория Кузьмова (Россия/Словакия) - Кирстен Флипкенс/Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) - 6:4, 2:6, 10:7

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