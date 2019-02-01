Калинская и Кузьмова вышли в финал турнира в Санкт-Петербурге

Россиянка Анна Калинская и словачка Виктория Кузьмова вышли в финал турнира WTA в Санкт-Петербурге в парном разряде. В полуфинале они победили представительниц Бельгии Кирстен Флипкенс и Элисон Ван Уйтванк - 6:4, 2:6, 10:7.

В финале спортсменки встретятся с победительницами матча Маргарита Гаспарян/Екатерина Макарова – Лара Арруабаррена/Александра Панова.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 757 900 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Анна Калинская/Виктория Кузьмова (Россия/Словакия) - Кирстен Флипкенс/Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) - 6:4, 2:6, 10:7

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