Калинская и Кузьмова вышли в финал турнира в Санкт-Петербурге

Россиянка Анна Калинская и словачка Виктория Кузьмова вышли в финал турнира WTA в Санкт-Петербурге в парном разряде. В полуфинале они победили представительниц Бельгии Кирстен Флипкенс и Элисон Ван Уйтванк - 6:4, 2:6, 10:7.
В финале спортсменки встретятся с победительницами матча Маргарита Гаспарян/Екатерина Макарова – Лара Арруабаррена/Александра Панова.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 757 900 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Полуфинал
Анна Калинская/Виктория Кузьмова (Россия/Словакия) - Кирстен Флипкенс/Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) - 6:4, 2:6, 10:7
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