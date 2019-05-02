Российская теннисистка Анна Калинская в паре с Викторией Кузьмовой из Словакии вышли в финал турнира WTA в Праге.

В полуфинале они обыграли дуэт Далила Якупович/Паула Каня (Словения/Польша) – 3:6, 7:6, 10:1. Встреча продолжалась 1 час 43 минуты.

В финале Калинская и Кузьмова встретятся с парой Николь Меличар/Квета Пешке (США/Чехия).

Прага (Чехия)

Турнир WTA J&T Banka Prague Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Полуфинал

Анна Калинская/Виктория Кузьмова (Россия/Словакия) – Далила Якупович/Паула Каня (Словения/Польша) – 3:6, 7:6, 10:1