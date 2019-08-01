Калинская и Като вышли в полуфинал турнира в Вашингтоне

Россиянка Анна Калинская и японка Мию Като вышли в полуфинал турнира в Вашингтоне в парном разряде.
В четвертьфинале они обыграли британку Наоми Броуди и канадку Шэрон Фичмен со счетом 6:4, 3:6, 10:4.
За выход в финал Калинская и Като поборятся с американской парой Кори Гауфф/Кэтрин Макнелли.
Вашингтон (США)
Турнир WTA Citi Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
Анна Калинская/Мию Като (Россия/Япония, 3) - Наоми Броади/Шэрон Фишман (Великобритания/Канада) - 6:4, 3:6, 10:4
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