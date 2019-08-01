23:41 1 августа | Теннис — WTA

Калинская и Като вышли в полуфинал турнира в Вашингтоне

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Россиянка Анна Калинская и японка Мию Като вышли в полуфинал турнира в Вашингтоне в парном разряде.

В четвертьфинале они обыграли британку Наоми Броуди и канадку Шэрон Фичмен со счетом 6:4, 3:6, 10:4. 

За выход в финал Калинская и Като поборятся с американской парой Кори Гауфф/Кэтрин Макнелли.

Вашингтон (США) 

Турнир WTA Citi Open 

Призовой фонд 226 750 долларов 

Открытые корты, хард 

Парный разряд 

Четвертьфинал 

Анна Калинская/Мию Като (Россия/Япония, 3) - Наоми Броади/Шэрон Фишман (Великобритания/Канада) - 6:4, 3:6, 10:4

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