Калинская и Като вышли в полуфинал турнира в Вашингтоне

Россиянка Анна Калинская и японка Мию Като вышли в полуфинал турнира в Вашингтоне в парном разряде.

В четвертьфинале они обыграли британку Наоми Броуди и канадку Шэрон Фичмен со счетом 6:4, 3:6, 10:4.

За выход в финал Калинская и Като поборятся с американской парой Кори Гауфф/Кэтрин Макнелли.

Вашингтон (США)

Турнир WTA Citi Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Анна Калинская/Мию Като (Россия/Япония, 3) - Наоми Броади/Шэрон Фишман (Великобритания/Канада) - 6:4, 3:6, 10:4