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19 мая 2025, 18:20

Калинская вышла во второй круг турнира в Страсбурге

Камила Абдурахманова
корреспондент

Российская теннисистка Анна Калинская в первом круге турнира в Страсбурге обыграла Кэролайн Доулхайд из США со счетом 6:2, 4:6, 6:3.

За выход в следующий раунд Анна Калинская поборется с третьей ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой.

Матч продолжался 2 часа 5 минут. Калинская ни разу не подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7 семи заработанных. На счету Доулхайд 2 эйса, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

Страсбург (Франция)

Турнир WTA Internationaux de Strasbourg

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Калинская (Россия) — Кэролайн Доулхайд (США, Q) — 6:2, 4:6, 6:3

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Теннис
Анна Калинская
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