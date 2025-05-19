Калинская вышла во второй круг турнира в Страсбурге

Российская теннисистка Анна Калинская в первом круге турнира в Страсбурге обыграла Кэролайн Доулхайд из США со счетом 6:2, 4:6, 6:3.

За выход в следующий раунд Анна Калинская поборется с третьей ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой.

Матч продолжался 2 часа 5 минут. Калинская ни разу не подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7 семи заработанных. На счету Доулхайд 2 эйса, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

Страсбург (Франция)

Турнир WTA Internationaux de Strasbourg

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Калинская (Россия) — Кэролайн Доулхайд (США, Q) — 6:2, 4:6, 6:3