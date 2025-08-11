Калинская победила Анисимову на турнире в Цинциннати

Россиянка Анна Калинская обыграла американку Аманду Анисимову в третьем круге турнира в Цинциннати — 7:5, 6:4. Матч длился 1 час 42 минуты.

Калинская за игру сделала 1 эйс, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. У Анисимовой — 5 эйсов, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 9.

Калинская в следующем матче сыграет с соотечественницей Екатериной Александровой.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 5 152 599 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Анна Калинская (Россия, 28) — Аманда Анисимова (США, 5) — 7:5, 6:4