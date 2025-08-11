Калинская победила Анисимову на турнире в Цинциннати
Россиянка Анна Калинская обыграла американку Аманду Анисимову в третьем круге турнира в Цинциннати — 7:5, 6:4. Матч длился 1 час 42 минуты.
Калинская за игру сделала 1 эйс, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. У Анисимовой — 5 эйсов, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 9.
Калинская в следующем матче сыграет с соотечественницей Екатериной Александровой.
Цинциннати (США)
Турнир WTA Cincinnati Open
Призовой фонд 5 152 599 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Анна Калинская (Россия, 28) — Аманда Анисимова (США, 5) — 7:5, 6:4
Новости