Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
WTA

11 августа, 23:58

Калинская победила Анисимову на турнире в Цинциннати

Руслан Минаев
Анна Калинская.
Фото Global Look Press

Россиянка Анна Калинская обыграла американку Аманду Анисимову в третьем круге турнира в Цинциннати — 7:5, 6:4. Матч длился 1 час 42 минуты.

Калинская за игру сделала 1 эйс, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. У Анисимовой — 5 эйсов, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 9.

Калинская в следующем матче сыграет с соотечественницей Екатериной Александровой.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 5 152 599 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Анна Калинская (Россия, 28) — Аманда Анисимова (США, 5) — 7:5, 6:4

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Анна Калинская
Читайте также
В НАТО сочли ракету «Буревестник» серьезной угрозой
Стали известны правила для россиян и украинцев на Сурдлимпийских играх-2025
Орбан назвал «смехотворными» заявления о нападении России на Евросоюз
Чилийцы показали Карпину, что его ждет, Агкацеву едва не снесли голову, защитники сломались под давлением, у нас первое поражение за три года. Что случилось в матче Россия - Чили
Лавров назвал Нюрнбергский процесс фундаментом современного международного права
Олимпийские игры 2026 в Милане пройдут с 6 по 22 февраля
Популярное видео
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • f0rz

    А что не так было с её поведением на корте? В матче с Кесслер она один раз всего себя постучала по коленке, и вроде разок мячом запульнула (хотя не уверен что это было). В остальном вела себя нормально. Огня в глазах не было, это верно, играла не то чтобы на отвали, но желания победить, в отличие от Кесслер, у неё не было. Насчет Макаровой ничего не скажу, но я видел что она в принципе мало играла - выиграла пару J100 и все, пропала, причем это было ещё в начале года чтоли. А что касается Доценко - если физика позволяет, зачем ей играть с 13-летними? Вообще с 14 лет можно идти уже играть 15к, руку набивать.

    13.08.2025

  • f0rz

    Только я подумал, увидев в колокольчике всплывший комментарий Ильи, что надо тебя упомянуть, а ты уже тут как тут) Насчет четвертого сложно будет, Киз имеет гандикап минимум 300 очков, буду завтра болеть за Рыбакину, чтобы не пустила кролика дальше. А Мирре плохая стратегия этой хардовой серии сейчас аукается, и хорошо если на шлеме в 1/4 хотя бы выйдет... А что касается Макаровой, я тут вижу что она по концертам рассекает, а тренировок в фотосоцсети не наблюдается

    13.08.2025

  • f0rz

    Ну вообще-то я и не сказал ни слова о том, что Калинка "думает" о рейтинге Мирры. Я сказал "попутно сыграла" на её рейтинг. Это как бы вообще разные вещи. Ну а то что выдала все что могла - вопрос спорный, впереди ещё шлем и 2 мастерса + итоговый, на который она с высокой долей вероятности все же отберется. Так что есть шансы выиграть что-то ещё.

    13.08.2025

  • 678ugu

    Какое глубокомысленное замечание. Сразу видно, что автор проходит курс лечения для улучшения психического здоровья!

    12.08.2025

  • ILYA

    Привет , нет ,судя по последнему матчу Мирры , она юниорка Мирра а не 5 ракетка мира , поэтому да , есть раздражение от ее поведения на корте и танцев с бубном вокруг уже 18 летней женщины) А шестое место это твой прогноз в конце 2024 года , зуб даю ) Ну на том самом форуме , появился тренер Савин говорят, в сообщениях , можно у него уточнить точно что с Машей...... А так я вижу что ее нет на тренировках , где я играю в теннис тоже , уже 2 месяц , думаю сезон 2025 года для нее закончен Теперь главное чтобы не загнали следущую 13 летнию Доценко , она играет турнир за турниром с 16-17 летними

    12.08.2025

  • Илья Криштоп

    С виду выглядит как будто Калинская обыграла сильного соперника восходящую звезду Америки Анисимову. На самом деле звёзды так сошлись и Анне очень сильно повезло и предала эйфорию болельщикам. Предел везения Анисимовой идёт на спад и скорее всего скоро пойдёт на быстрый спад. Я ещё вчера писал под заголовком о касаткиной что победит Калинская. Привёл веские аргументы но как всегда никто меня не послушал коэффициент был 2,75. Все кто смотрит теннис прекрасно понимают чтобы добиться победы ,Анисимовой нужно сыграть на 200%, не менее. Аргументы до банального просты попробуйте надеть на себя два мячика пятого размера и попробуйте поиграть в теннис. Если она не пойдёт по пути румынки Халеп, теннисистки которая сделала всё для тенниса ,то ей грозит быстрый вылет из сотни, увы. Аня поймала эйфорию. Аня средний теннисист, поэтому скоро вылетит,не сегодня так завтра.

    12.08.2025

  • Я из Волгограда

    Ты чего такой злой, Илья? Правильно говорить не "юниорка", а "Мирра". Вот как fOrz сказал... Привет! А кто предсказывал шестое место по итогам года? Я, если правильно помню, обещал ей четв?ртое место к концу года. Ты лучше скажи мне, ЧТО там с Машей Макаровой происходит? Снялась со всех турниров. Плечо?

    12.08.2025

  • hant64

    Да, но всё же час полёта - это не час ходьбы, и даже не час езды, это всё же далековато).

    12.08.2025

  • ILYA

    Я думаю Калинка последнее о чем думает это о рейтинге Мирры ...да и вообще пора уже остыть по поводу юниорки , она в этом году все что могла уже выдала и закончит на 6 месте год , как кто то предсказывал

    12.08.2025

  • ILYA

    Летом она играет в часе полета от дома , все знакомое и родное

    12.08.2025

  • ОстроV Zаячий

    Из комментариев понятно, если бы на месте Калинской была Миррочка Андреева, то здесь бы стоял вой воодушевлённых граждан поверхностного мышления. Слюни и сопли восторга застилали мониторы. Братание знатоков тенниса на 90 процентов и двух на 85. Плакали бы от счастья друг у друга на плечах. Визжали бы, а я утверждал, что так будет, когда Миррочка в 15 лет где-то там кого-то обыграла. А так всё скромно, Калинская если и молодец, то только потому, что Миррочке Андреевой помогает в рейтинге подниматься. Временно. Ну и Красотка прозвучало полтора раза, хотя будь это Миррочка было бы раз 12. При том, что из мужчин 9 выбрали бы Калинскую. Один - это просто альфонс.

    12.08.2025

  • Marty Friedman

    да уж, нестабильность её конёк...но вынести Эмэнду в её лучший сезон...

    12.08.2025

  • Николай Шибаев

    Анна умничка,сражается отчаянно,показывая высокий уровень тенниса.

    12.08.2025

  • eveslov

    Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста. Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на пачку самых дешевых макарон. Мне много не надо, только протянуть несколько дней пока ищу работу... Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личном сообщении. Я обязательно верну! Пополнитe, пожaлуйстa, номeр тeлeфонa нa любую сумму через СБП: 8 (952) 133-65-10 Заранее большое Вам человеческое спасибо.

    12.08.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Молодец, Анечка! Порадовала!

    12.08.2025

  • pupkin-221

    Молодец Аня - перестала сношаться с иностранцами и сразу заиграла !

    12.08.2025

  • Иван Л.

    хотелось бы чуть попозже. Ну что есть, то есть. Хоть одна точно пойдёт дальше)

    12.08.2025

  • Sinaron

    Ну и замечательно! Ждем упорную встречу Ани с Катей.

    12.08.2025

  • hant64

    Калинская откровенно порадовала - Анисимова в концовке просто не знала, что делать. Жаль, что редко Анне удаются такие цельные матчи, но летом она явно на подъеме, и проигранный недавно финал не выбил из колеи.

    12.08.2025

  • f0rz

    Калинка молодец, прям порадовала душу выбив манду, ну и попутно на рейтинг Мирры сыграла

    12.08.2025

  • Иван Л.

    А так-то по игре.... Поединок был как то кино: тупо ещё тупее. Но Аня и тут сильнее оказалась) Все знают, что Аманда тупой агрессор и тактика, даже если она в оптимальной форме, простая: подавай в тело и держи длину. Всё! Дальше Аманда сама рухнет. Бо стиль еёё абсолютно понятен. А вот с удобных подач чуть в строну и с коротких мячей она неминуемо будет атаковать. С разной степенью успешности, в зависимости от формы. Так вот на своей подаче Аня и фулиганила! Ну зачеееем ты подаёшь даже первой именно так, как удобно сопернице??? Ну подай же в телллло это большое! Неа! Отсюда и нарывалась. Выиграла - молодец! Временами блистала и феноменальные ударчики почти из под себя - шедевры! Упёртая Аня - "выиграю не так, как правильней и проще, а так, как захочу)" Даже вот в самой удобной для соперницы манере) Повезло, конечно, что это была обычная Аманда, а не оптимальная. зы: дерби рановато слишком(

    12.08.2025

  • Иван Л.

    Я подачу на матч не счтал смотреть, курить пошёл после первого мяча. Ну вышло на удачу)

    12.08.2025

  • belaruss

    Теннисный вечер не перестает радовать, браво Анюта!!

    12.08.2025

  • ali_baba

    Аня, красотка!!!

    12.08.2025

    • Соболенко за три часа победила Радукану на турнире в Цинциннати

    Хромачева и Рахимова обыграли Александрову и Касаткину в первом круге парного турнира в Цинциннати

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости