Калинина, Синякова и Боузкова вышли во второй круг турнира в Майами

Чешская теннисистка Катержина Синякова одержала победу в первом круге турнира в Майами. В трех сетах она переиграла канадку Ребекку Марино — 3:6, 6:2, 6:1. Следующей соперницей Синяковой будет британка Эмма Радукану.

Во второй круг также вышли Мария Боузкова, Элисон Риске, Клара Бюрель, Ангелина Калинина и Далма Галфи.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 369 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Катержина Синякова (Чехия) — Ребекка Марино (Канада, Q) — 3:6, 6:2, 6:1

Мария Боузкова (Чехия, Q) — Лаура Зигемунд (Германия) — 6:1, 6:2

Элисон Риске (США) — Жиль Тайхманн (Швейцария) — 7:6 (7:5), 6:3

Клара Бюрель (Франция) — Магдалена Фрех (Польша, Q) — 6:3, 7:5

Ангелина Калинина (Украина) — Екатерина Горгодзе (Грузия, Q) — 6:2, 3:6, 6:3

Далма Галфи (Венгрия, Q) — Кристина Кучова (Словакия) — 6:0, 6:0