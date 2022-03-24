Калинина, Синякова и Боузкова вышли во второй круг турнира в Майами
Чешская теннисистка Катержина Синякова одержала победу в первом круге турнира в Майами. В трех сетах она переиграла канадку Ребекку Марино — 3:6, 6:2, 6:1. Следующей соперницей Синяковой будет британка Эмма Радукану.
Во второй круг также вышли Мария Боузкова, Элисон Риске, Клара Бюрель, Ангелина Калинина и Далма Галфи.
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 369 455 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Катержина Синякова (Чехия) — Ребекка Марино (Канада, Q) — 3:6, 6:2, 6:1
Мария Боузкова (Чехия, Q) — Лаура Зигемунд (Германия) — 6:1, 6:2
Элисон Риске (США) — Жиль Тайхманн (Швейцария) — 7:6 (7:5), 6:3
Клара Бюрель (Франция) — Магдалена Фрех (Польша, Q) — 6:3, 7:5
Ангелина Калинина (Украина) — Екатерина Горгодзе (Грузия, Q) — 6:2, 3:6, 6:3
Далма Галфи (Венгрия, Q) — Кристина Кучова (Словакия) — 6:0, 6:0