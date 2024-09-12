Калашникова и Рахимова вышли в полуфинал турнира в Гвадалахаре
Грузинка Оксана Калашникова и россиянка Камилла Рахимова одержали победу в четвертьфинале турнира в Гвадалахаре в парном разряде. В двух сетах они выиграли у россиянки Валерии Савиных и канадки Марины Стакушич — 6:2, 6:4.
Следующими соперницами Калашниковой и Рахимовой будут Анна Данилина из Казахстана и Ирина Хромачева из России.
Гвадалахара (Мексика)
Турнир WTA Guadalajara Open Akron presented by Santander
Открытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
Оксана Калашникова/Камилла Рахимова (Грузия/Россия, 4) — Валерия Савиных/Марина Стакушич (Россия/Канада) — 6:2, 6:4
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