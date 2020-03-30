Как удобно есть попкорн: лайфхак от Возняцки

Бывшая датская теннисистка Каролин Возняцки выложила забавное видео, на котором она ест попкорн из капюшона.

— Понедельник на карантине, — написала Возняцки в Instagram. — Чем занимаетесь, ребята?

29-летняя датчанка завершила карьеру в январе 2020 года на Australian Open.

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу и некоторых других турниров, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 737 929 человек. Умерших — 35 019, выздоровевших — 156 507. В России на данный момент 1836 случаев заражения, 9 человека умерли, выздоровело — 66.