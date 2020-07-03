Как Шарапова покорила Уимблдон и впервые победила Серену Уильямс

16 лет назад 17-летняя Мария Шарапова победила Серену Уильямс и стала первой в истории российской чемпионкой Уимблдона.

Россиянка, дебютировавшая на турнирах Большого шлема годом ранее, выступала на Уимблдоне-2004 под 13-м номером посева. На пути к финалу она победила Юлию Бейгельзимер, Энн Кеотавонг, Даниэлу Гантухову, Эми Фразьер, Ай Сугияму и Линдсей Дэвенпорт. Уильямс была заявлена на турнир первой сеяной, до финала она проиграла лишь один сет (в полуфинале против Амели Моресмо).

Несмотря на это, Шарапова отдала всего один гейм в первом сете финального поединка. Мария выиграла встречу в двух сетах — 6:1, 6:4 — и стала первой россиянкой в истории, которой удалось выиграть «Уимблдон». Также, она впервые в карьере победила Уильямс. После ошибки американки в решающем розыгрыше Мария упала на колени и не смогла сдержать слез радости.

Позднее Шарапова одержала победы на всех турнирах Большого шлема, однако с тех пор она смогла одержать только две победы над Сереной Уильямс (одна из них — благодаря тому, что американка снялась из-за травмы).

В феврале 2020 года 33-летняя Шарапова завершила карьеру.