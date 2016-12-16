20:49 16 декабря | ТЕННИС — WTA

Как Шарапова готовится к возвращению

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Твиттер Олимпийского канала опубликовал видео выставочного матча между россиянкой Марией Шараповой и Моникой Пуиг. Шарапова и олимпийская чемпионка Рио-2016 провели выставочный матч в столице Пуэрто-Рико. 29-летняя россиянка не выходила на корт с января этого года. Сейчас она отбывает дисквалификацию за употребление запрещенного вещества мельдоний, которая была сокращена с двух лет до одного года. Шарапова сможет выступать на официальных соревнованиях с 26 апреля 2017 года.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Dennis-Ber

Мария - скучаем!!

21:16 16 декабря

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