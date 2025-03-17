Кафельников — о Мирре: «Она может стать первой ракеткой мира. У нее есть для этого потенциал, это даже дилетант заметит»
Бывшая первая ракетка мира и олимпийский чемпион Евгений Кафельников в комментарии «СЭ» оценил последние выступления российской теннисистки Мирры Андреевой.
«В теории Мирра может стать первой ракеткой мира и выигрывать турниры большого шлема. У нее есть для этого потенциал, это даже дилетант заметит. Победы, безусловно, дают все предпосылки, чтобы на это рассчитывать», — сказал Кафельников «СЭ».
Андреева поднялась на шестое место в обновленном рейтинге WTA.
17-летняя россиянка 16 марта обыграла в финале турнира в Индиан-Уэллсе белоруску Арину Соболенко (2:6, 6:4, 6:3).
(Дарик Агаларов)
Новости