17 марта, 21:19

Кафельников — о Мирре: «Она может стать первой ракеткой мира. У нее есть для этого потенциал, это даже дилетант заметит»

Бывшая первая ракетка мира и олимпийский чемпион Евгений Кафельников в комментарии «СЭ» оценил последние выступления российской теннисистки Мирры Андреевой.

«В теории Мирра может стать первой ракеткой мира и выигрывать турниры большого шлема. У нее есть для этого потенциал, это даже дилетант заметит. Победы, безусловно, дают все предпосылки, чтобы на это рассчитывать», — сказал Кафельников «СЭ».

Андреева поднялась на шестое место в обновленном рейтинге WTA.

17-летняя россиянка 16 марта обыграла в финале турнира в Индиан-Уэллсе белоруску Арину Соболенко (2:6, 6:4, 6:3).

(Дарик Агаларов)

