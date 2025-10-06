Кафельников — о досрочном завершении сезона Касаткиной: «Пускай Австралия теперь думает за Дашу»

Вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников в разговоре с «СЭ» высказался о преждевременном завершении сезона Дарьи Касаткиной.

«Я не осведомлен, что в голове у Касаткиной. Для российского тенниса это не новость, заслуживающая внимания. Для меня это неинтересно. Пускай Австралия теперь думает за Дашу», — сказал Кафельников «СЭ».

Представляющая Австралию Касаткина объявила о досрочном завершении сезона из-за эмоционального выгорания.