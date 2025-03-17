Кафельников: «Победа Андреевой связана с тем, что она прибавила в физическом плане»

Бывшая первая ракетка мира и олимпийский чемпион Евгений Кафельников назвал причины успеха Мирры Андреевой на турнире в Индиан-Уэллсе (США) .

«Победа Андреевой над первой ракеткой мира связана с тем, что ее организм растет и крепнет. Для нее сейчас самое главное — физическое состояние. То, что было даже полгода назад, и ее нынешняя форма — это несравнимо. В физическом плане она очень прибавила, и именно за счет этого теперь играет на уровне с ведущими теннисистками мира. Не готов давать ей советы на будущее — все-таки у нее есть свой тренер. Хочу также сказать, что некорректно сравнивать ее с Шараповой. Не вижу в ней новую Марию — я вижу новую Мирру Андрееву», — цитирует Кафельникова РИА Новости.

17-летняя россиянка 16 марта обыграла в финале турнира в Индиан-Уэллсе первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счетом 2:6, 6:4, 6:3.

Для Андреевой это третий титул на турнирах WTA в карьере и второй в нынешнем сезоне. В феврале она стала победительницей «тысячника» в Дубае. После победы в Индиан-Уэллсе Андреева поднялась на 6-е место в рейтинге.