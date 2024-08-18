Кафельников — Свентек: «Кто-то заставляет тебя играть? Все, что ты делаешь, это жалуешься!»

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников раскритиковал польскую теннисистку Игу Свентек за жалобы на расписание турниров.

«Кто-то заставляет тебя играть? Все, что ты делаешь, это жалуешься! Я скажу тебе, чего ты заслуживаешь! Ты заслуживаешь зарабатывать гораздо меньше, чем сейчас! Как тебе это?» — написал Кафельников в своих социальных сетях.

17 августа Свентек обыграла россиянку Мирру Андрееву в четвертьфинале турнира в Цинциннати — 4:6, 6:3, 7:5. После матча она прокомментировала игру против 17-летней спортсменки.

Ранее полька несколько раз высказывалась на тему того, что теннисный тур очень загружен.

Свентек является первой ракеткой мира.