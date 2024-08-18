Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 14:03

Кафельников — Свентек: «Кто-то заставляет тебя играть? Все, что ты делаешь, это жалуешься!»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Евгений Кафельников.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников раскритиковал польскую теннисистку Игу Свентек за жалобы на расписание турниров.

«Кто-то заставляет тебя играть? Все, что ты делаешь, это жалуешься! Я скажу тебе, чего ты заслуживаешь! Ты заслуживаешь зарабатывать гораздо меньше, чем сейчас! Как тебе это?» — написал Кафельников в своих социальных сетях.

17 августа Свентек обыграла россиянку Мирру Андрееву в четвертьфинале турнира в Цинциннати — 4:6, 6:3, 7:5. После матча она прокомментировала игру против 17-летней спортсменки.

Ранее полька несколько раз высказывалась на тему того, что теннисный тур очень загружен.

Свентек является первой ракеткой мира.

Евгений Кафельников
Ига Свентек
3
0
Читайте также
Ален Делон умер в возрасте 88 лет
ЦСКА сыграет с «Локомотивом» в 5-м туре РПЛ
Лукашенко указал на последствие оттягивания переговоров для Украины
«Спартак» – «Факел», 18 августа 2024 года: прямая онлайн-трансляция матча 5 тура РПЛ сезона 2024/2025
Озвучивший Гомера Симпсона актер дубляжа Борис Быстров умер в 79 лет
МИД РФ опроверг статью WP о срыве секретных переговоров Киева и Москвы
Популярное видео
«Авангард» пригласил Макеева, Разин — о новом контракте
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Адмирал» выгнал американского форварда
«Салават Юлаев» начал с поражения / Интервью Богдана Киселевича
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Павлюченкова проиграла Бадосе в четвертьфинале турнира в Цинциннати
Новости
RSS RSS
Все новости